В микрофинансовых организациях описали портрет типичного заемщика

Городской житель до 35 лет, который работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тыс. рублей, является типичным заемщиком российских микрофинансовых организаций (МФО). Об этом в воскресенье, 14 ноября, рассказали «РИА Новости» в микрофинансовых компаниях.

«В последнее время мы наблюдаем существенный переток спроса из больших городов европейской части России в отдаленные регионы — Сибирь, Дальний Восток. Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение «плотности» выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине», — рассказали в МФК «Займер».

В компании отметили, что большинство заемщиков работают в сфере услуг или розничной торговли, однако часть «потребителей» имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях.

По данным микрокредитной компании «Арифметика», основными «потребителями» микрозаймов являются женщины в возрасте 32–44 лет. При этом в СРО «МиР» заявили, что оформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах.

Также, согласно данным микрофинансовых компаний, российские заемщики в основном получают зарплату до 50 тыс. рублей. При этом диапазон среднего дохода разнится: наименьший средний заработок заемщиков фиксирует СРО «МиР» — менее 30 тыс. рублей, самую крупную сумму назвали в Webbankir — 40–50 тыс. рублей.

Кроме того, отмечается, что в среднем россияне берут микрозаймы в 10 тыс. рублей сроком до 23 дней. Основными целями их оформления называют покрытие повседневных и неотложных нужд, траты на ремонт и крупные покупки.

Ранее, 1 сентября, группа IDF Eurasia в России опубликовала исследование, в ходе которого выяснилось, что в июне–августе снизился интерес россиян к услугам МФО. Количество обращений по запросу «Микрозаймы» в июне составило 2 760 888, в июле эта цифра упала на 70% — до 829 687 запросов. Специалисты отметили, что опыт пандемии поспособствовал тому, что люди в целом стали ответственнее относиться к деньгам, стараясь брать ссуды только по мере острой необходимости.

27 августа в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в июле спрос на займы больше 30 тыс. рублей увеличился до 15,5%, притом что в июле 2020 года доля таких ссуд достигала 13,1%. Отмечалось, что в основном такие ссуды берут бизнесмены, чтобы решать актуальные задачи или ликвидировать кассовые разрывы. У них высокий кредитный рейтинг, и они обычно гасят кредиты.