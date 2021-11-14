Кардиолог опровергла заявления о сердечном приступе Прилучного на фоне развода

Кардиолог Римма Мойсенко 14 ноября опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы рассказала о сердечном приступе актера Павла Прилучного после развода.

«Я ничего не говорила, не было такого у меня интервью. Не в курсе, абсолютно (о состоянии Прилучного. — Ред.)», — сказала она РЕН ТВ.

Ранее со ссылкой на этого врача в СМИ сообщалось, что расставание с актрисой Агатой Муцениеце привело к проблемам с сердцем у Прилучного.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. Между экс-супругами не возникло вопросов. У них есть двое детей — сын и дочь.

Павел Прилучный полюбился зрителям по ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», в сериалах «Мажор», «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.