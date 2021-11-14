В России начался новый этап розыгрыша призов среди вакцинированных от COVID-19

Среди привитых от коронавирусной инфекции россиян дополнительно разыграют денежные призы — соответствующее постановление правительства вступило в силу 14 ноября.

Принять участие в акции смогут все, кто привился любой российской вакциной до проведения розыгрыша. Если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.

Отмечается, что поощрения получит 1 тыс. человек.

Третий тираж розыгрыша будет проведен 16 ноября 2021 года.

Победителей определит компьютер на основе единого регистра вакцинированных, а информация о победителях будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги», отмечает «Газета.RU».

Проверить свой сертификат на выигрыш можно будет и на сайте бонусзаздоровье.рф.

5 ноября правительство РФ решило продлить до 31 декабря срок проведения розыгрыша 100 тыс. рублей среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Отмечается, что благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.