Прямой эфир
Общество
В России за сутки выявили 38 823 новых случая COVID-19
Мир
Группа мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши
Армия
В России назвали сроки поставок первого дивизиона С-400 Индии
Происшествия
В Минпромторге сообщили о продолжении исследования причин катастрофы Ил-112В
Спорт
Панарин сравнялся с Ларионовым по числу голов в НХЛ
Общество
В Кемерове мужчину заподозрили в краже семечек на 870 тыс. рублей
Общество
В Хабаровском крае мужчина две недели сторожит попавшую в ДТП фуру
Общество
В Екатеринбурге нашли пропавшую девятилетнюю девочку
Происшествия
Пассажирский автобус с людьми упал с перевала под Магаданом
Мир
РФ и Турция обсудили поставку и совместную разработку военной техники
Сюжет:

В России начался новый этап розыгрыша призов среди вакцинированных от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди привитых от коронавирусной инфекции россиян дополнительно разыграют денежные призы — соответствующее постановление правительства вступило в силу 14 ноября.

Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет
Эффективнее ли защита привитых в сравнении с перенесшими COVID-19

Принять участие в акции смогут все, кто привился любой российской вакциной до проведения розыгрыша. Если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.

Отмечается, что поощрения получит 1 тыс. человек.

Третий тираж розыгрыша будет проведен 16 ноября 2021 года.

Победителей определит компьютер на основе единого регистра вакцинированных, а информация о победителях будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги», отмечает «Газета.RU».

Проверить свой сертификат на выигрыш можно будет и на сайте бонусзаздоровье.рф.

5 ноября правительство РФ решило продлить до 31 декабря срок проведения розыгрыша 100 тыс. рублей среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Отмечается, что благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021