Прямой эфир
Общество
В России за сутки выявили 38 823 новых случая COVID-19
Мир
Группа мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши
Армия
В России назвали сроки поставок первого дивизиона С-400 Индии
Происшествия
В Минпромторге сообщили о продолжении исследования причин катастрофы Ил-112В
Спорт
Панарин сравнялся с Ларионовым по числу голов в НХЛ
Общество
В Кемерове мужчину заподозрили в краже семечек на 870 тыс. рублей
Общество
В Хабаровском крае мужчина две недели сторожит попавшую в ДТП фуру
Общество
В Екатеринбурге нашли пропавшую девятилетнюю девочку
Происшествия
Пассажирский автобус с людьми упал с перевала под Магаданом
Мир
РФ и Турция обсудили поставку и совместную разработку военной техники

Два человека погибли при поджоге строительного вагончика под Иркутском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Залари Иркутской области произошел конфликт на строительной площадке, в результате которого два человека погибли, еще пять мужчин пострадали. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз
Госдума готовится ужесточить нормы о нарушении правил безопасности в лесах

По версии следствия, конфликт на строительной площадке произошел вечером 12 ноября. Во время драки был совершен поджог строительного вагончика. В результате пожара погибли двое рабочих и пять человек обратились за медицинской помощью.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе МВД по Иркутской области отметили, что ведут со следователями работу по установлению причин и обстоятельств случившегося, а также привлечению к ответственности виновных лиц.

«Полиция работает над установлением всех участников инцидента, проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. В ОВД доставлено свыше десяти граждан, участвовавших в инциденте. Работа по установлению других возможных участников преступления продолжается», — говорится в сообщении иркутского главка МВД.

11 августа на дом, расположенный на территории СНТ в Новой Москве, напали двое неизвестных. Они заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его. В результате пожара погибла пожилая женщина, мужчина смог выбраться из горящего дома. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021