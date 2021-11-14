Два человека погибли при поджоге строительного вагончика под Иркутском

В поселке Залари Иркутской области произошел конфликт на строительной площадке, в результате которого два человека погибли, еще пять мужчин пострадали. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, конфликт на строительной площадке произошел вечером 12 ноября. Во время драки был совершен поджог строительного вагончика. В результате пожара погибли двое рабочих и пять человек обратились за медицинской помощью.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе МВД по Иркутской области отметили, что ведут со следователями работу по установлению причин и обстоятельств случившегося, а также привлечению к ответственности виновных лиц.

«Полиция работает над установлением всех участников инцидента, проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. В ОВД доставлено свыше десяти граждан, участвовавших в инциденте. Работа по установлению других возможных участников преступления продолжается», — говорится в сообщении иркутского главка МВД.

11 августа на дом, расположенный на территории СНТ в Новой Москве, напали двое неизвестных. Они заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его. В результате пожара погибла пожилая женщина, мужчина смог выбраться из горящего дома. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью».