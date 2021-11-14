Британия возложила ответственность на Россию за миграционный кризис
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 14 ноября возложила на Россию ответственность за ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
По ее мнению, РФ обязана воздействовать на белорусскую сторону в этом вопросе.
«Россия несет здесь четкую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», — написала Трасс в статье для издания Sunday Telegraph.
Также Трасс заявила, что этот кризис был «тщательно разработан» для того, чтобы отвести фокус внимания от «множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» со стороны руководства Белоруссии.
Министр добавила, что Великобритания будет оказывать поддержку «своим союзникам в регионе».
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису.
12 ноября Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза обвинили Белоруссию в искусственном создании миграционного кризиса.
8 ноября беженцы из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулись со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до нее, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит. Позже сообщалось, что беженцы разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать людей и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.