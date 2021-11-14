500 человек пострадали от укусов скорпионов в Египте

В Египте трое погибли и еще более 500 человек пострадали от укусов скорпионов. Ужаленным потребовалась срочная госпитализация, чтобы получить противоядие. Нашествие скорпионов в минздраве страны объяснили аномальными ливнями в регионе, передает телеканал «Известия». Из-за непогоды норы разрушились, паукообразные приползли к жилым домам. Все ужаленные граждане выписаны из больницы.

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