В Хабаровском крае мужчина две недели сторожит попавшую в ДТП фуру

В Хабаровском крае водитель одной из грузовых компаний две недели сторожит фуру, на которой он попал в аварию.

По словам мужчины, автомобиль съехал в кювет, и теперь нужен подъемный кран, чтобы его вытащить. Если фура будет повреждена, водителю придется компенсировать ремонт из собственных средств. Поэтому мужчина вынужден охранять машину, пока к ней не прибудет спасательная техника.

«Ни колес, ни аккумуляторов, ни солярки, ничего не будет, все растащат по винтикам. Живу в кабине, жду кран. Греюсь газовой плиткой, на которой готовлю еду и кипячу чай», — сказал мужчина «Газете.Ru».

По сообщению ГУ МЧС по Хабаровскому краю, ближайшие пожарно-спасательные станции не имеют подходящей техники.

«Местными властями мужчине было предложено эвакуироваться. От помощи он отказался. Для эвакуации техники требуется специализированная техника (кран). Пожарно-спасательные подразделения такой техникой не оснащены. В настоящее время данным вопросом занимается Минтранс Хабаровского края», — рассказали РЕН ТВ в ведомстве.

13 ноября сообщалось, что во Владивостоке разыскали водителя фуры, повредившего эстакаду. 48-летний мужчина ехал с Суханова в сторону Пушкинской. В районе дома № 15 на Всеволода Сибирцева он повредил бетонную конструкцию — эстакаду, по которой перемещается владивостокский фуникулер. Никто не пострадал, а с места ДТП водитель фуры уехал. Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя и составили в его отношении шесть административных материалов, пишет Vostokmedia.