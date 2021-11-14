Солдат вооруженных сил Польши погиб на границе из-за несчастного случая

Солдат вооруженных сил Польши 13 ноября погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая, сообщил командир его бригады в Twitter.

По словам командования 17-й механизированной бригады Войска польского, солдат не выполнял задания «непосредственно на польско-белорусской границе» и не контактировал с мигрантами, а на службу на границе был направлен более недели назад.



«Предварительно установлено, что произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в происшествии «не участвовали третьи лица», остальные детали инцидента выясняют военная жандармерия и прокуратура.

Семью военного проинформировали о случившемся, с родственниками работает психолог, добавили в командовании.

Ранее, в субботу, полиция Подляского воеводства Польши сообщала, что накануне в лесной зоне обнаружила тело 20-летнего гражданина Сирии у границы Белоруссии. Отмечалось, что действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась после того, как 8 ноября многочисленная группа мигрантов вторглась на белорусско-польскую границу в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

13 ноября около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.