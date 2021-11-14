Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
В столице ЮАР 14 ноября скончался писатель Уилбур Смит, автор множества всемирно известных исторических и приключенческих романов.
«Смит неожиданно скончался сегодня днем в своем доме в Кейптауне», — сообщается на сайте писателя.
Офис Смита принес благодарность миллионам его поклонников по всему миру, которые «дорожили его невероятным творчеством и присоединились в удивительных приключениях» по книгам, следует из заявления в Twitter-аккаунте автора.
Отмечается, что всего свыше 140 млн экземпляров его книг, переведенных на тридцать языков, было продано по всему миру.
Смит родился 9 января 1933 года в Северной Родезии, ныне Замбии в Центральной Африке в семье выходцев из Англии. Самими известными произведениями Смита стала серия бестселлеров «Кортни»: «Когда пируют львы» (1964), «Раскаты грома» (1966), «Божество реки» (1993) и другие.