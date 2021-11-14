Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит

В столице ЮАР 14 ноября скончался писатель Уилбур Смит, автор множества всемирно известных исторических и приключенческих романов.

We are sorry to announce that the beloved, global bestselling author Wilbur Smith passed away unexpectedly this afternoon at his Cape Town home, with his wife Niso by his side. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86 — Wilbur Smith (@thewilbursmith) November 13, 2021

«Смит неожиданно скончался сегодня днем в своем доме в Кейптауне», — сообщается на сайте писателя.

Офис Смита принес благодарность миллионам его поклонников по всему миру, которые «дорожили его невероятным творчеством и присоединились в удивительных приключениях» по книгам, следует из заявления в Twitter-аккаунте автора.

Отмечается, что всего свыше 140 млн экземпляров его книг, переведенных на тридцать языков, было продано по всему миру.

Смит родился 9 января 1933 года в Северной Родезии, ныне Замбии в Центральной Африке в семье выходцев из Англии. Самими известными произведениями Смита стала серия бестселлеров «Кортни»: «Когда пируют львы» (1964), «Раскаты грома» (1966), «Божество реки» (1993) и другие.