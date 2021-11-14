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РФ и Турция обсудили поставку и совместную разработку военной техники

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Россия обсуждает с Турцией экспорт военной продукции и совместную разработку вооружения, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев «Интерфаксу».

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«Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения», — сказал Шугаев, комментируя возможное подписание контракта на поставку Анкаре новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

В воскресенье, 14 ноября, в рамках международного авиасалона Dubai Airshow-2021 Шугаев отметил, что сотрудничество со страной развивается стабильно.

При этом глава ФСВТС России заявил, что интерес к системе С-400 «Триумф» проявляют многие страны Ближнего Востока.

Ранее, 30 сентября, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что покупка страной у России зенитных ракетных систем С-400 имела смысл, несмотря на возникшие в связи с этим противоречия в отношениях Анкары с Вашингтоном. По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и экс-президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции выбирать поставщиков оружия.

В августе Эрдоган выражал уверенность в покупке у России второго по счету полка С-400.

21 июля сообщалось, что США введут против Турции новые санкции, если страна продолжит закупать у России системы вооружений и военную технику. В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара считает недопустимыми требования других стран не использовать купленные российские системы.

Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд в декабре 2017 года. В октябре 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации.

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