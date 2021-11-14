В Екатеринбурге велосипедист поджег автомобиль летчика-героя

В Екатеринбурге в ночь на среду, 10 ноября, неизвестный на велосипеде поджег автомобиль многодетной матери Екатерины Борцовой, который достался ей в наследство от погибшего военного летчика-героя. Об этом 14 ноября сообщило екатеринбургское издание E1.ru.

Инцидент произошел на парковке у ресторана на улице Опалихинской, 43, где женщина парковала свою машину Mazda, и попал на камеры видеонаблюдения.

«Это не просто машина и кусок железа, а большая память. Она досталась в наследство мне и детям от их погибшего отца, военного летчика, героя», — отметила Борцова изданию.

Также она заявила, что хочет найти поджигателя и потребовать возмещения ущерба, так как автомобиль нужен ей, чтобы возить детей в образовательные, медицинские учреждения.

Кроме того, женщина уверена, что поджигатель действовал по чьему-то заказу.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что по приезде пожарных потушить пламя было уже нельзя, так как были повреждены моторный отсек и салон автомобиля. По информации ведомства, площадь возгорания составила 3 кв. м, а в тушении были задействованы двеединицы техники, 10 человек личного состава. Огонь был потушен за две минуты, добавили в МЧС.

20 октября пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщала, что в Липецке в результате поджога пострадали три иномарки — Kia Optima, Nissan Juke и Toyota Corolla, припаркованные на улице Катукова у дома № 32. Инцидент произошел ночью. Пострадавших и погибших нет.