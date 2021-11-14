Обозреватель газеты The Wall Street Journal заявил, что у России есть опасный компромат на руководство США, передает телеканал «Известия».

Сообщается, что информация может поставить в трудное положение любую администрацию Белого дома. Данные якобы могут повлиять на любого президента Штатов.

«Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался [Дональду] Трампу», — заявил обозреватель Холман В. Дженкинс-младший.

Из-за этих сведений якобы с 2016 года республиканцы и демократы столкнулись с серьезными проблемами. По мнению журналиста газеты, компромат заставляет Джо Байдена ходить вокруг Владимира Путина «на цыпочках».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.