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Пассажирский автобус с людьми упал с перевала под Магаданом

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В Магаданской области днем в субботу, 13 ноября, на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети, передает Vesma.today.

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От серьезных травм людей спас снег, который ранее выпал в большом количестве.

По словам очевидцев, после ДТП водитель автобуса поднялся на перевал и стал звать на помощь. Вскоре подъехал вахтовый автобус, который забрал пассажиров и отвез их в район поселка Атка.

В УГИБДД региона сообщили, что на место происшествия выехал наряд ДПС. Устанавливается собственник компании, которой принадлежит пассажирский автобус.

Ранее, в субботу, в ДТП с микроавтобусом на трассе между Севастополем и Ялтой пострадали 12 человек. По предварительным данным, водитель «Волги» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находились восемь пассажиров. Самого водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

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