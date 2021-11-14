Пушков назвал американских моделей «жертвами гамбургеров»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что новые американские стандарты красоты не приветствуют эстетику и являются странными образцами для подражания. Об этом 14 ноября он написал в Telegram.

Таким образом он прокомментировал фото с шестью моделями Victoria's Secret и отметил, что появившаяся в США мода является идеологическим заказом.

«Новые американские «модели» и образцы для подражания: царство трансгендеров и боди-позитива. Идеологический заказ. Красота, эстетика, гармония здесь не приветствуются. А приветствуются трансы и жертвы гамбургеров и кока-колы. «Новая мода» как отражение того, что Америка несет миру», — отметил сенатор.

27 сентября Пушков назвал мейнстримом для Германии появление в парламенте ФРГ первой женщины-трансгендера Тессы Гансерер. Таким образом он прокомментировал информацию, согласно которой Гансерер в случае неполучения прямого мандата всё равно попадет в бундестаг по партийным спискам.