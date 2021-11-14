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Лыжник Большунов приступил к тренировкам после операции

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Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что постепенно возвращается к нормальному ритму тренировок после операции на челюсти.

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«Этой осенью у меня были серьезные проблемы со здоровьем, которые потребовали немедленной операции. После этого я начал осторожно тренироваться», — цитирует Большунова 13 ноября финский портал Kestavyysurheilu.

По словам спортсмена, врачи постоянно следят за его здоровьем.

Большунов в середине октября перенес операцию на верхней челюсти после неправильно запломбированного нервного канала зуба, уточняет «Спорт-Экспресс». Он был вынужден пропустить чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.

«Я всегда хотел соревноваться. Однако все зависит от моего состояния. В настоящее время нет конкретного плана», — заключил Большунов.

Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в Финляндии.

11 ноября сообщалось, что 42-летний бывший футболист ФК «Крылья Советов» из Самары и сборной Белоруссии Денис Ковба попал в реанимацию с коронавирусом. Об этом сообщила его супруга. По словам женщины, медики оценивают состояние ее мужа как крайне тяжелое.

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