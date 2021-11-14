Малолетние дети пострадали при пожаре в Магадане

Двое малолетних детей пострадали при пожаре в одной из квартир дома 63/1 на проспекте Карла Маркса в Магадане. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

По предварительным данным, огонь вспыхнул 13 ноября в квартире на третьем этаже. Дети не могли самостоятельно выбраться из очага возгорания и привлекли внимание прохожих, крича из окна.

Прибывшие пожарные спасли детей и направили их в больницу, пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе.

Возраст и состояние детей не сообщается.

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту пожара, в котором несовершеннолетние оказались без присмотра взрослых. Также следователи дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты проверки прокурор области взял на личный контроль.

13 ноября РЕН ТВ сообщил о пожаре в подвале жилого дома на севере Москвы. Уточнялось, что возгорание произошло в доме № 7 на Беговой улице. Из здания эвакуировали 15 человек.