Врач назвала главную причину развития сахарного диабета

Врач-эндокринолог эндокринологического диспансера депздрава Москвы Ольга Котешкова рассказала, что сладости не являются главным фактором в развитии сахарного диабета. По словам специалиста, ключевым фактором является масса тела.

«Если это сладкое, сочетаемое с жиром, это усиливает инсулинорезистентность. Непосредственный прием сладкой пищи не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета», — отметила она, передает «РИА Новости».

По словам эндокринолога, сахарный диабет может возникнуть, когда имеется генетическая предрасположенность, когда человек резко увеличивает массу тела и снижает физическую активность.

«Но не все 100% случаев развития сахарного диабета связаны с приемом сладких продуктов. Если человек ест только легко усвояемые углеводы, то, может быть, диабета и не будет», — добавила Котешкова.

По ее словам, ключевым моментом является масса тела пациента. С весом действительно увеличиваются риски развития сахарного диабета.

Специалист подчеркнула, что в качестве профилактики заболевания является ведение здорового образа жизни. То есть, соблюдение определенных правил питания, использование продуктов, которые богаты витаминами, минеральными солями, в основном использование овощей в питании.

При этом, как считает эндокринолог, низкокалорийная диета не рекомендована в этом случае. По словам Котешковой, это очень экстремальная ситуация, в которой человек долго не может просуществовать, и противопоказан голод.

12 ноября ученые выяснили, что предсказать возникновение у пациента диабета второго типа можно по содержанию в крови белка фоллистатина.

Международный коллектив исследователей отследил состояние здоровья более 5,3 тыс. человек в Швеции и Финляндии на протяжении от четырех до 19 лет. В результате ученые обнаружили, что предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет можно по высоким уровням фоллистатина в крови.

При этом сделать это возможно без учета возраста, индекса массы тела, уровня глюкозы в крови, диеты и физической активности. Так, по словам специалистов, фоллистатин способствует расщеплению жиров в жировой ткани. Это в свою очередь приводит к увеличению риска развития неалкогольной жировой болезни печени.

11 ноября ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, что ключевую роль в успешном лечении сахарного диабета второго типа играет специальная диета. По ее словам, питание должно включать достаточное количество пищевых волокон, их источники — свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой.