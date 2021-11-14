40 тонн топлива откачали с севшего на мель у берега Находки судна

40 тонн топлива откачали специалисты с севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщил директор приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Иван Агаревский.

«Откачка продолжается», — пояснил специалист, отметив, что утечек топлива в воду нет, передает «РИА Новости».

Откачка топлива началась в субботу, 13 ноября. На данный момент на контейнеровозе находятся 200 контейнеров с запчастями. В баках находится более 300 тонн горюче-смазочных материалов.

Сигнал о бедствии на борту контейнеровоза поступил в спасательные службы 8 ноября в 06:02 (23:02 мск предыдущего дня). Сообщалось, что Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, которые являются гражданами Китая, были спасены.

Контейнеровоз ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.