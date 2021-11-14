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Экономист назвала нужные для получения максимальной пенсии документы

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Чтобы получить максимальную пенсию, необходимо, помимо прочего, подтвердить стаж работы, заработок, условия труда и другие важные обстоятельства, например инвалидность, рассказала агентству «Прайм» заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

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По ее словам, чтобы получить максимально возможную пенсию, нужны: оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости (если этих данных нет в Пенсионном фонде России (ПФР)), справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот.

«Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — цитирует агентство Григорьеву в воскресенье, 14 ноября.

Экономист напомнила, что с 2002 года на каждого официально оформленного работника ведутся лицевые счета в ПФР. Когда россияне обращаются за назначением пенсии, они должны подтверждать размер заработка, который был до 2002 года.

Кроме того, на лицевых счетах ПФР содержится информация о стаже и размере заработка как по основному месту работы гражданина, так и по местам совмещения и другим разовым заработкам, если они были официально оформлены, добавила экономист.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что пенсионный возраст многодетных матерей может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей. В ведомстве рассказали, что женщины, которые родили троих детей, могут выйти на пенсию по достижении 57 лет, матери четверых детей — в 56 лет. При этом женщины, родившие пять или более детей, имеют право начать получать пенсию уже в 50 лет.

До этого, 12 ноября, стало известно, что для назначения пенсии без задержек следует обратиться в ПФР и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. В их число входят сведения о периодах работы, учебы, а также о зарплате.

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