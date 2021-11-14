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Синоптики спрогнозировали облачность и осадки в Москве 14 ноября

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Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и снега, а также местами гололедица ожидаются в Москве 14 ноября. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра.

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Днем в столице столбики термометров покажут значения в диапазоне от +1 до +3 градусов, ночью температура воздуха станет отрицательной и составит –3…–1 градус. Кроме того, согласно прогнозу, ночью пойдет снег.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит 756–757 мм ртутного столба.

Ранее, утром 12 ноября, в столичном регионе прошел обильный снегопад.

В тот же день коммунальные и дорожные службы Московской области были переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. В Подмосковье действовало экстренное предупреждение.

Госавтоинспекция Москвы предупредила водителей автомобилей о некомфортной обстановке на дорогах из-за плохой погоды. В ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой не торопиться и соблюдать повышенное внимание при переходе дороги.

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