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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за случайного выстрела

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Солдат вооруженных сил Польши 13 ноября погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая, сообщил командир его бригады в Twitter.

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По словам командования, солдат не выполнял задания «непосредственно на польско-белорусской границе» и не контактировал с мигрантами.

«В ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата. Отмечается, что в происшествии, из-за которого погиб военнослужащий, не принимали участие третьи лица.

Ранее в субботу полиция Подляского воеводства Польши сообщала, что накануне в лесной зоне обнаружила тело 20-летнего гражданина Сирии у границы Белоруссии. Отмечалось также, что действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась после того, как 8 ноября многочисленная группа мигрантов вторглась на белорусско-польскую границу в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

13 ноября около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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