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В Египте трое умерли и более 500 пострадали от укусов скорпионов

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В провинции Асуан на юге Египта из-за непогоды скорпионы искусали более 500 человек, трое скончались, передает издание NewsBreak.

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Пострадавшие госпитализированы для введения противоядия.

В минздраве Египта нашествие скорпионов объяснили аномальными ливнями и градом в регионе, который является крайне редким явлением для этих широт. Из-за штормового ветра с ливнями норы скорпионов разрушились, животные пришли к жилым домам.

В минздраве Египта сообщили, что стратегического запаса противоядий достаточно во всех больницах страны.

3 ноября мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась в прокуратуру с заявлением об ответственности столичного региона Лацио за вторжение кабанов в город и неспособность реализовать «эффективные планы управления этими животными».

По словам политика, власти Лацио так и не предоставили Риму документы, по которым региональным структурам разрешено содержать кабанов вблизи столицы. При этом Раджи указала на то, что вторжение кабанов привело к многочисленным авариям и нападениям на людей.

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