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В Пенсионном фонде женщинам назвали способ выйти на пенсию в 50 лет

ПФР: многодетные мамы могут выйти на пенсию в 50 лет
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Пенсионный возраст многодетных матерей может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей. Об этом 12 сентября сообщается на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарии.

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В ведомстве рассказали, что женщины, которые родили троих детей, могут выйти на пенсию по достижении 57 лет, матери четверых детей — в 56 лет. При этом женщины, родившие пять или более детей, имеют право начать получать пенсию уже в 50 лет.

Отмечается, что обязательным условием для выхода матерей на пенсию раньше срока является отсутствие факта лишения родительских прав или отмены усыновления. Также у таких женщин должно быть необходимое количество страхового стажа и пенсионных коэффициентов.

Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 Федерального закона №400-ФЗ, напомнили в фонде.

21 октября профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, какие категории граждан имеют право на досрочную пенсию. По ее словам, к ним относятся предпенсионеры с большим стажем работы или безработные, а также многодетные женщины.

Специалист отметила, что досрочная пенсия безработному начисляется со дня выдачи предложения органа службы занятости, при этом с 2022 года назначение будет проводиться в беззаявительном порядке.

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