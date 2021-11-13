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Людей эвакуировали из жилого дома на севере Москвы из-за пожара

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В подвале жилого дома на севере Москвы начался пожар, сообщает в субботу, 13 ноября, РЕН ТВ.

Уточняется, что возгорание произошло в доме №7 на улице Беговой улице. Огонь продолжает интенсивно распространяться: он уже достиг площади в 25 кв. м, ему присвоен первый ранг сложности.

Из здания эвакуировали 15 человек. Как передает телеканал, работу спасателей осложняет тот факт, что здание относится к старой постройке, в нем есть деревянные перекрытия.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее, 10 ноября, в городе Копейске Челябинской области на улице Победы загорелось общежитие. Отмечалось, что спасатели эвакуировали из горящего здания всех людей. В управлении МЧС по Челябинской области «Известиям» сообщили, что в результате инцидента нет погибших и пострадавших.

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