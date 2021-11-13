Российские болельщики на ЧМ-2022 по футболу могут получить COVID-сертификат ЕС

Российские футбольные болельщики смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза при определенных условиях. Об этом сообщили 13 ноября в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) перед заключительной игрой сборной России в квалификации Чемпионата мира-2022 против Хорватии.

Чтобы получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза, нужно предъявить действующий сертификат о полной вакцинации на английском языке. При этом болельщик должен быть привит вакциной, зарегистрированной в Евросоюзе, или российским препаратом «Спутник V», рассказали в РФС.

При отсутствии сертификата у россиян могут принять документы, свидельствующие о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе. Как передает телеканал РЕН ТВ, эта справка также должна быть на английском языке.

Болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза, уточнили в пресс-службе РФС.

Ранее в субботу защитник сборной РФ Георгий Джикия рассказал, что никто в команде не думает о ничье, поскольку набранное очко гарантирует российской сборной выход на чемпионат мира в Катаре. Кроме того, по его словам, он готов к матчу с Хорватией, а также стать капитаном сборной России.

12 ноября Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с Хорватией. Он отметил, что все понимают, какие перспективы ждут сборную.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия–Россия пройдет 14 ноября в Сплите.