Названы пять кандидатов на пост нового главы партии «Слуга народа»

Правящую партию Украины «Слуга народа» вместо Александра Корниенко, ранее сложившего полномочия, могут возглавить народные депутаты Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко и Галина Янченко. Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал депутат от правящей фракции Юрий Камельчук.

По его словам, этих пятерых кандидатов выдвинут на позицию уже в понедельник, 15 ноября, на съезде партии.

Камельчук отметил, что они являются «наиболее активными в политической партии».

Ранее, 8 ноября, первый заместитель главы Верховной рады Александр Корниенко сложил с себя полномочия председателя партии «Слуга народа». Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram-канале.

Корниенко объяснил свое решение желанием «глубже сосредоточиться над реформой работы парламента».

21 октября сообщалось, что партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране. Соответствующие данные следуют из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

20 октября стало известно, что опрос КМИС показал снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского в октябре текущего года. Так, в сентябре в поддержку украинского лидера выступили 33,3% опрошенных. В октябре же этот показатель снизился до 24,7%.

19 октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин отметил, что, если действующая на Украине власть удержится еще какое-то время, страна может перестать существовать в нынешних границах. По его словам, происходит умышленное уничтожение государства.

До этого, 7 октября, Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова по итогам голосования. После отставки с поста спикер заявил, что после такого решения пропали преграды, мешавшие его президентским амбициям. Вместо него на пост спикера парламентская фракция выдвинула Руслана Стефанчука.