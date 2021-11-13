Прямой эфир
Общество
Подозреваемого в наезде на полицейского Идрисова отправили под домашний арест
Мир
Захарова раскритиковала отношение Запада к миграционному кризису
Общество
Путин заявил о важности успехов нынешних школьников для будущего России
Мир
Украина показала кадры учений с кораблями США в Черном море
Мир
Немецкий политолог рассказал о страхе европейцев из-за наплыва мигрантов
Происшествия
Скончались оба участника инцидента на станции метро «Сходненская»
Спорт
Хорватский футболист Модрич поделился ожиданиями перед матчем с Россией
Мир
В США объяснили учения в Черном море сдерживанием будущих угроз
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели четырех человек на пожаре в Подмосковье
Спорт
Хоккеист Мичков стал участником потасовки в игре против шведов

Названы пять кандидатов на пост нового главы партии «Слуга народа»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правящую партию Украины «Слуга народа» вместо Александра Корниенко, ранее сложившего полномочия, могут возглавить народные депутаты Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко и Галина Янченко. Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал депутат от правящей фракции Юрий Камельчук.

Под опросом: почему «Слуга народа» провалилась на местных выборах
Голосование на Украине прошло с грубыми нарушениями

По его словам, этих пятерых кандидатов выдвинут на позицию уже в понедельник, 15 ноября, на съезде партии.

Камельчук отметил, что они являются «наиболее активными в политической партии».

Ранее, 8 ноября, первый заместитель главы Верховной рады Александр Корниенко сложил с себя полномочия председателя партии «Слуга народа». Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram-канале.

Корниенко объяснил свое решение желанием «глубже сосредоточиться над реформой работы парламента».

21 октября сообщалось, что партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране. Соответствующие данные следуют из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

20 октября стало известно, что опрос КМИС показал снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского в октябре текущего года. Так, в сентябре в поддержку украинского лидера выступили 33,3% опрошенных. В октябре же этот показатель снизился до 24,7%.

19 октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин отметил, что, если действующая на Украине власть удержится еще какое-то время, страна может перестать существовать в нынешних границах. По его словам, происходит умышленное уничтожение государства.

До этого, 7 октября, Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова по итогам голосования. После отставки с поста спикер заявил, что после такого решения пропали преграды, мешавшие его президентским амбициям. Вместо него на пост спикера парламентская фракция выдвинула Руслана Стефанчука.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021