Хоккеист Мичков стал участником потасовки в игре против шведов

Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков 13 ноября стал участником потасовки в матче первого этапа Евротура — Кубке Карьяла против команды Швеции.

В Сети опубликовано видео, на котором видно, как российский спортсмен отталкивает форварда команды соперников Матиаса Броме. Отмечается, что игрок схватил Мичкова за маску.

Ранее в этот же день сообщалось, что Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

16-летний Матвей Мичков отличился в матче первого этапа Евротура — Кубке Карьяла против команды Швеции. Во втором периоде на 22-й минуте игры, забив лакросс-гол, он сравнял счет, сообщает «Спорт-Экспресс». Мичков поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, закинул ее за спину вратарю шведов.

Журналист спортивного сайта The Athletic Джесси Маршалл отметил талант Мичкова.

«Если вам придется посмотреть игру Матвея Мичкова, то, пожалуйста, напишите мне и расскажите, как вы ей восхитились», — написал он в Twitter.

Североамериканский хоккейный эксперт Скотт Уилер также восхитился голом, который забил российский спортсмен.

«Возможно, это один из лучших лакросс-голов в истории. Обычно такие моменты планируют. У игрока есть время, чтобы исполнить момент. Но Мичков подхватил скачущую шайбу и сымпровизировал. Это нечто особенное», — написал Уилер в Twitter.

11 ноября российские хоккеисты проиграли команде Финляндии. Шайбы забросил нападающий Миро Алтонен, две голевые передачи сделал защитник Сами Ватанен.

В тот же день Мичков побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея. Мичков дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. Голкипер сборной СССР Третьяк провел свою первую игру, когда ему было 17 лет семь месяцев и восемь дней.

Сборная России по хоккею принимает участие в первом этапе Евротура в этом сезоне — Кубке Карьяла, который проходит 10–14 ноября. Большая часть команды — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.