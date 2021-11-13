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Повредившего эстакаду водителя фуры разыскали во Владивостоке

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Фура повредила эстакаду фуникулера во Владивостоке. ДТП случилось вечером 12 ноября. Водитель Hino — 48-летний мужчина — ехал с Суханова в сторону Пушкинской. В районе дома № 15 на Всеволода Сибирцева он повредил бетонную конструкцию — эстакаду, по которой перемещается владивостокский фуникулер.

Никто не пострадал, а с места ДТП водитель фуры уехал. Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя и составили в его отношении шесть административных материалов, пишет Vostokmedia.
Выяснилось, что водитель управлял большегрузом, но был без документов, страховки, тахометра, не прошел медосмотр, предрейсовый контроль технического состояния транспорта.

В Пермском крае майор полиции уголовного розыска отдела МВД РФ по Добрянскому городскому округу остановил фуру, вылетевшую на встречную полосу движения. Александр Шехирев на трассе Пермь–Березники заметил, как на горе остановилась фура. Спустя некоторое время большегруз начал медленное движение вниз. Когда фура поравнялась с местом, где находились полицейские, Шехирев увидел, что грузовиком никто не управляет.

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