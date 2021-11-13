Хоккейный эксперт восхитился голом Мичкова

Североамериканский хоккейный эксперт Скотт Уилер восхитился голом, который забил нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков в матче Кубка Карьяла против Швеции.

«Возможно, это один из лучших лакросс-голов в истории. Обычно такие моменты планируют. У игрока есть время, чтобы исполнить момент. Но Мичков подхватил скачущую шайбу и сымпровизировал. Это нечто особенное», — написал Уилер в Twitter.

Ранее журналист спортивного сайта The Athletic Джесси Маршалл отметил талант Мичкова.

«Если вам придется посмотреть игру Матвея Мичкова, то, пожалуйста, напишите мне и расскажите, как вы ею восхитились», — написал он в Twitter.

Ранее в этот же день сообщалось, что Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

16-летний спортсмен отличился в матче первого этапа Евротура — Кубке Карьяла против команды Швеции. Во втором периоде на 22-й минуте игры, забив лакросс-гол, он сравнял счет, сообщает «Спорт-Экспресс». Мичков поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, закинул ее за спину вратарю соперника.

В свою очередь, Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

13 ноября сборная России встретилась с командой Швеции на первом этапе Евротура.

11 ноября российские хоккеисты проиграли команде Финляндии. Шайбы забросил нападающий Миро Алтонен, две голевые передачи сделал защитник Сами Ватанен.

В тот же день Мичков побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея. Мичков дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. Голкипер сборной СССР Третьяк провел свою первую игру, когда ему было 17 лет семь месяцев и восемь дней.

Сборная России по хоккею принимает участие в первом этапе Евротура в этом сезоне — Кубке Карьяла, который проходит 10–14 ноября. Большая часть команды — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.