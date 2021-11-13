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Детская школа креативных навыков появилась в Якутии

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В Якутии открылась школа Proskills Yakutia для обучения детей креативным навыками. Проект запустил целевой фонд будущих поколений совместно с сообществом фотографов, видеооператоров и специалистов в сфере медиаискусства и медиаиндустрии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

В сентябре было подписано соглашение о создании в Якутске до 2025 года парка будущих поколений с молодежным центром. В здании молодежного центра будут проходить акселерационные и образовательные программы, на открытом воздухе предусмотрят спортивные площадки, зоны для организации мероприятий, скейт-парк, пешеходные зоны. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона, пишет ИА SakhaNews.

«Старт строительства [парка будущих поколений с молодежным центром] объявлен, а пока мы уже начали реализацию содержательной части, в том числе курсы, программы для школьников по навыкам креативной экономики, предпринимательства», — добавили в фонде. Уточняется, что в субботу запускается курс «Proдвижение бренда» для учеников 6–10-х классов.

Ранее в Якутии начался поиск подрядчика для строительства школы на 60 мест в селе Едей Хангаласского улуса. В здании будет четыре учебных кабинета для начальных классов, четыре учебных кабинета для старших классов, лаборантские, мастерская технического труда, библиотека и столовая на 20 мест. Начальная цена контракта — 122 млн рублей.

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