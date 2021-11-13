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Акцию поддержки детей в ковидных госпиталях запустили в Амурской области

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Общественная палата Амурской области решила запустить акцию «Детям — детство». Начался сбор средств для приобретения канцелярии: альбомов для рисования, цветных карандашей, раскрасок и фломастеров. Всего планируется закупить 330 наборов, которые передадут в ковидные госпитали. Ребенок, поступая в стационар, будет в приемном отделении получать свой индивидуальный набор.

«Казалось бы, мелочь, но это может сделать чуточку счастливее 330 ребят со всей области», — рассказала asn24.ru координатор акции Елена Андрющенко.

В Амурской области четыре ковидных госпиталя принимают на лечение несовершеннолетних. Со средней тяжестью и тяжелым состоянием здоровья детей со всего региона доставляют в Благовещенск: в амурскую областную детскую клиническую больницу и в детскую городскую клиническую больницу. С легкой степенью тяжести здоровья несовершеннолетних принимают свободненская и зейская больницы.

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