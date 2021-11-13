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Захарова раскритиковала отношение Запада к миграционному кризису

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 ноября заявила, что Запад не хочет помогать мигрантам на польско-белорусской границе, хотя до этого «заманивал» их к себе.

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«Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?» — сказала она в эфире белорусского YouTube-канала «Главный.Тур».

Захарова считает, что нужно коллективно помочь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».

«Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», — возмутилась официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что «те, кто бесконечно ставил эту тему во главу угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать».

8 ноября многочисленная группа мигрантов пришла на границу Белоруссии и Польши. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

11 ноября врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза. По ее словам, ситуация с мигрантами создана белорусским режимом, который «использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз».

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

В этот же день на границе беженцы разбили лагерь. Корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.

13 ноября около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», — сказал он.

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