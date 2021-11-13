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Путин заявил о важности успехов нынешних школьников для будущего России

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что успехи нынешних школьников определяют будущее России. Об этом Путин заявил 13 ноября в своем видеообращении к участникам проходящего в международном детском центре «Артек» в Крыму финала всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей»).

Президент выразил уверенность в том, что у финалистов конкурса будут успехи, а полученный при участии опыт «послужит твердой опорой», приводит его слова официальный сайт Кремля.

Выше образование: за что школьники в «Артеке» получили по миллиону
В «Большой перемене» в этом году участвовали 2,5 млн старшеклассников и студентов колледжей

«Дорогие друзья, у вас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности», — добавил он.

Благодаря этому опыту участники теперь точно знают, что для осуществления своих смелых идей им нужны надежная команда единомышленников, желание задавать для себя самую высокую планку, получать новые знания и всегда двигаться вперед, резюмировал Путин.

Отмечается, что победителем «Большой перемены» стала гимназия города Новороссийска.

Школа одержала победу, поскольку в ней самое большое количество победителей и финалистов. Команда учеников получила наивысшую рейтинговую оценку среди финалистов, сказано на сайте администрации города.

Стало известно, что 16 школьников получили денежные сертификаты на сумму 200 тыс. и 1 млн рублей. Педагоги, которые подготовили победителей, получат премии в размере 150 тыс. рублей.

С 9 по 13 ноября в Крыму в «Артеке» проходит финал конкурса «Большая перемена» среди учеников 9–11-х классов. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году в конкурсе участвуют более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, уточнили организаторы.

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