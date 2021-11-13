Украинский генерал Москаль перечислил регионы страны, которые могут войти в состав России

Ряд регионов Украины, в которых сильны пророссийские настроения, могут перейти в состав РФ. Такое мнение в субботу, 13 ноября, высказал экс-глава закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

Под угрозой проекта «Новороссия» оказались Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области, сказал он в интервью каналу «Украина 24».

Именно в этих регионах наиболее всего ощущаются пророссийские настроения, отметил генерал-лейтенант.

По его словам, киевские власти говорят, что «всё хорошо, всё спокойно», однако, как считает Москаль, это не так.

11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

Как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления данных публикаций первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Помимо этого он назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.

Ранее, 1 ноября, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.