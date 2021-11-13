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WSJ заявила об имеющемся у РФ «опасном компромате» на руководство США

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У Москвы есть компромат, способный поставить в трудное положение любую администрацию Белого дома, из-за этих сведений с 2016 года республиканцы и демократы столкнулись с серьезными проблемами. Об этом 12 ноября заявил обозреватель издания The Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.

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Он проанализировал действия главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

По мнению обозревателя, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив для этого одно странное решение на другом.

«Автором этих действий был директор ФБР Джеймс Коми, который, как мы позже узнали, руководствовался полученными им российскими разведданными, которые, если они были правдивы, сильно дискредитировали Демократическую партию и администрацию [Барака] Обамы. Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», — отметил журналист.

При этом, по словам автора, отношения Кремля и Белого дома во время президентства Дональда Трампа не стали заметно лучше.

Дженкинс считает, что имеющийся у России компромат дает администрации действующего президента США Джо Байдена «дополнительную причину ходить вокруг [президента России Владимира] Путина на цыпочках». Обозреватель также пришел к выводу, что правда, которая якобы известна Кремлю, никаким образом не может быть хорошей.

Каждый хозяин Белого дома начиная с Джорджа Буша-младшего стремился подружиться с президентом РФ, считает автор.

После президентских выборов 2016 года руководство США вело расследование о якобы связях штаба Трампа с РФ. Сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на политика. Позже к работе подключили экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. На разбирательства по так называемому российскому делу штаб политика потратил более $1 млн.

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