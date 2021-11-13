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СК возбудил дело по факту гибели четырех человек на пожаре в Подмосковье

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при пожаре в хозяйственной постройке в подмосковном Солнечногорске. Об этом 13 ноября сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

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«…возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность отопительного оборудования.

«В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, с применением криминалистической техники проводится осмотр… Планируется проведение допросов, изъятие необходимой регулирующей документации, назначение ряда экспертиз, в том числе пожарно-технической и судебно-медицинских, а также проведение иных следственных действий, направленных на установление причин и условий, приведших к гибели людей», — говорится на сайте следственного управления Следственного комитета.

Ранее в этот же день стало известно о том, что четверо иностранных рабочих погибли и двое получили травмы при пожаре в городке из строительных бытовок в Солнечногорском районе Подмосковья.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ уточнили, что пожар начался около 10:27. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В 15:40 пожар был полностью потушен.

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