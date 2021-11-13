Журналист The Athletic отметил талант российского хоккеиста Мичкова
Журналист спортивного сайта The Athletic Джесси Маршалл 13 ноября отметил талант нападающего сборной России по хоккею Матвея Мичкова.
«Если вам придется посмотреть игру Матвея Мичкова, то, пожалуйста, напишите мне и расскажите, как вы ей восхитились», — написал он в Twitter.
Ранее в этот же день сообщалось, что Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
16-летний спортсмен отличился в матче первого этапа Евротура — Кубке Карьяла против команды Швеции. Во втором периоде на 22-й минуте игры, забив лакросс-гол, он сравнял счет, сообщает «Спорт-Экспресс». Мичков поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, закинул ее за спину вратарю соперника.
В свою очередь, Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.
13 ноября сборная России встретилась с командой Швеции на первом этапе Евротура.
11 ноября российские хоккеисты проиграли команде Финляндии. Шайбы забросил нападающий Миро Алтонен, две голевые передачи сделал защитник Сами Ватанен.
В тот же день Мичков побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея. Мичков дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. Голкипер сборной СССР Третьяк провел свою первую игру, когда ему было 17 лет семь месяцев и восемь дней.
Сборная России по хоккею принимает участие в первом этапе Евротура в этом сезоне — Кубке Карьяла, который проходит 10–14 ноября. Большая часть команды — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.