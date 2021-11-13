Россиян предупредили о массовых проверках на дорогах

Массовые проверки на дорогах пройдут в ноябре в Челябинской, Самарской, Ивановской, Белгородской областях и Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщается на сайтах региональных Госавтоинспекций.

Так, с 12 по 26 ноября в Челябинской области проведут мероприятия по профилактике наездов на пешеходов. Сотрудники ДПС будут сообщать информацию через громкоговорители, а также доносить сведения посредством листовок. В частности, участникам дорожного движения расскажут о необходимости использования световозвращающих элементов в одежде в темное время суток.

13 и 14 ноября сотрудники ГИБДД по Самарской области будут выявлять на дорогах водителей в состоянии алкогольного опьянения.

«Для выявления нетрезвых автомобилистов экипажи ДПС с применением группового метода несения службы проводят так называемые сплошные проверки, останавливая все проезжающие автомобили и проверяя их водителей», — говорится в сообщении инспекции.

Аналогичные рейды пройдут в выходные в Ивановской области и в Кабардино-Балкарии.

В Белгородской области инспекторы также будут «отлавливать» нетрезвых автомобилистов, но еще проведут мероприятия по профилактике наездов на пешеходов и нарушений правил перевозки детей.

11 ноября стало известно, что в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) добавили ряд новых норм, в частности о временном ограничении водительских прав до решения суда, а также о штрафе в 40 тыс. рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони.

1 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала о штрафах за парковку на газонах и тротуарах в новом КоАП. Так, в документе говорится, что «нарушение установленных требований в области благоустройства территории» повлечет предупреждение или штраф в размере 1–3 тыс. рублей.

В тот же день Ирина Рукавишникова рассказала о порядке наложения штрафов за опасное вождение, прописанном в новом КоАП. По ее словам, за резкие перестроения через две полосы движения, несоблюдение дистанции и скоростные обгоны, которые носят системный характер, лихачам грозят административные штрафы в размере 3 тыс. рублей.