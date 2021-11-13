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В Сочи выставили на продажу квартиру за 670 млн рублей

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Квартиру площадью более 800 кв. м продают в городе-курорте в Краснодарском крае за 670,55 млн рублей. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил портал vesti-sochi.tv, ссылаясь на данные экспертов ЦИАН.

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Данный пентхаус находится в ЖК «Театральная, 11» в центре Сочи. У жителей комплекса есть возможность посещать фитнес-центр, спа-салон и ресторан, которые находятся на его территории. Также ЖК располагает собственной вертолетной площадкой.

«Архитектурной особенностью комплекса считается его величие классических форм, которое открывает прекрасный вид из каждой квартиры на море и горы», — отметили эксперты.

Вторую строчку рейтинга самого дорого жилья на юге России занимает двухуровневый пентхаус в 13-этажном доме на проспект Революции в Анапе стоимостью 152,49 млн рублей. Его площадь — 663 кв. м.

На третьем месте расположились апартаменты площадью 320 кв. м в Краснодаре. Их стоимость оценивается в 99,89 млн рублей. Они расположены на 20-м этаже Krasnodar Marriott Hotel.

«Два больших парко-места включены в стоимость. Все сложные работы выполнены, остается выбрать дизайн и расстановку мебели», — сказано в сообщении на сайте компании.

28 июля в агентстве элитной недвижимости Savills сообщили «Известиям», что за II квартал 2021 года было продано 10 ультрапремиальных квартир, входящих в топ-100 самых дорогих в Москве. Их совокупная стоимость оценивается в $83 млн или около 6 млрд рублей, отметили в компании.

Квартиры расположены в районах Арбата, Патриарших прудов и в Тверском районе.

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