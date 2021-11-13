Сборная РФ по хоккею проиграла команде Швеции в матче первого этапа Евротура — Кубке Карьяла со счетом 2:4. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе шведской команды отличились Антон Бенгтссон (19), Карл Клингберг (24, 47) и Антон Ландер (35).

У россиян шайбу забросил Артем Галимов (26).

Также во втором периоде на 22-й минуте игры форвард сборной России Матвей Мичков забил лакросс-гол, став самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея.

Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».

В заключительном матче финского этапа Евротура 14 ноября Россия сыграет против команды Чехии.

11 ноября российские хоккеисты проиграли команде Финляндии. Шайбы забросил нападающий Миро Алтонен, две голевые передачи сделал защитник Сами Ватанен.

Сборная России по хоккею принимает участие в первом этапе Евротура в этом сезоне — Кубке Карьяла, который проходит 10–14 ноября. Большая часть команды — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.