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На Украине сообщили о размещении ракет «Нептун» на южной границе страны

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Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что сделает всё возможное, чтобы в ближайшей перспективе украинские противокорабельные ракетные комплексы «Нептун» заступили на дежурство на южной границе. Об этом 13 ноября сообщает министерство обороны страны в Facebook.

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«От себя лично сделаю всё от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», — сказал министр по итогам рабочего визита в Бердянск.

Главой ведомства также будут даны поручения об ускорении строительства базы ВМС в Бердянске. В частности, по данному вопросу проводится совместная работа с США, уточнил он.

«В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход в Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить и наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море — Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота», — говорится в сообщении.

Также на баланс минобороны будет передан участок, где будет размещено командование бердянской базы и два дивизиона кораблей, среди которых дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI, а также дивизион судов обеспечения, резюмировал Резников.

Ранее, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году большой программы по развитию Военно-морского флота. В частности, глава государства упомянул, что в Бердянске будет создана военно-морская база. Также Зеленский отметил, что страна увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

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