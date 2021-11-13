В учебнике для украинских студентов нашли сексистскую цитату Гитлера

Сексистскую цитату лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера обнаружили в учебнике для украинских студентов. Об этом депутат Верховной рады Украины и преподаватель Инна Совсун написала в Facebook.

Как рассказала политик, высказывание нашли в пособии «Деловая карьера».

По ее словам, в учебнике содержатся слова Гитлера о том, что женщины якобы любят, чтобы ими командовали.

Совсун добавила, что как минимум в пяти украинских вузах студенты обучаются по этому пособию. Политик обратилась к руководителям учебных заведений и попросила прокомментировать, считают ли они приемлемым использование таких учебников.

«Такие вещи в учебниках не только недопустимы, но и незаконны, потому что закон «Об образовании» определяет недопустимую дискриминацию в учебном процессе. А скоро, надеюсь, примут во втором чтении инициированный мной законопроект, прямо запрещающий использование учебной литературы <...>, содержащей антинаучные высказывания, плагиат и дискриминационные высказывания», — написала Совсун.

13 января стало известно, что в Польше выпустят научное издание книги лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf), которая запрещена и внесена в РФ в федеральный список экстремистских материалов.

В России запрещено издавать, распространять и хранить автобиографию Гитлера с 2010 года.

В конце ноября 2020 года сообщалось, что следователи в Орловской области начали проверку опубликованной в СМИ информации о продаже почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера в газетных киосках.