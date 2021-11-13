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В Австралии мужчина пригрозил убить персонал кафе после отказа жарить картошку

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В австралийском городе Перт мужчина угрожал убить сотрудников кафе за то, что они отказались пожарить ему картошку, потому что кухня была уже закрыта. Об этом 13 ноября сообщает Mail Online.

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Инцидент произошел в пятницу, 12 ноября, около 21:00. По информации полиции, мужчина заявил персоналу, что у него имеются с собой ножи и сотрудники кафе будут зарезаны, если не накормят его.

Опасаясь за свою безопасность, персонал выполнил требование преступника, после чего была вызвана полиция.

Мужчину оперативно задержали. Им оказался 24-летний местный житель, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Ранее в этот же день сообщалось, что в центре Москвы на улице Неглинной неизвестный с ножом напал на посетителей хинкальной.

После происшествия он покинул заведение и продолжил вести себя агрессивно на улице. Нож мужчина так и не спрятал. После этого он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

На место инцидента выехали правоохранители. Подробности инцидента устанавливаются.

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