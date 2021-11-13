В Австралии мужчина пригрозил убить персонал кафе после отказа жарить картошку

В австралийском городе Перт мужчина угрожал убить сотрудников кафе за то, что они отказались пожарить ему картошку, потому что кухня была уже закрыта. Об этом 13 ноября сообщает Mail Online.

Инцидент произошел в пятницу, 12 ноября, около 21:00. По информации полиции, мужчина заявил персоналу, что у него имеются с собой ножи и сотрудники кафе будут зарезаны, если не накормят его.

Опасаясь за свою безопасность, персонал выполнил требование преступника, после чего была вызвана полиция.

Мужчину оперативно задержали. Им оказался 24-летний местный житель, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Ранее в этот же день сообщалось, что в центре Москвы на улице Неглинной неизвестный с ножом напал на посетителей хинкальной.

После происшествия он покинул заведение и продолжил вести себя агрессивно на улице. Нож мужчина так и не спрятал. После этого он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

На место инцидента выехали правоохранители. Подробности инцидента устанавливаются.