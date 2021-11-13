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Лукашенко рассказал о дружбе с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью журналу «Национальная оборона».

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Лукашенко отметил, что его и российского лидера связывают более 20 лет дружбы.

«Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». <… > Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный». Он говорит: «Точно», — добавил он.

По словам белорусского президента, Владимир Путин вырос в одном из двориков Ленинграда, где провел годы детства и юности. По словам Лукашенко, его детские годы также были связаны с трудностями. Он добавил, что вырос на улице и за ним «некогда было кому-то смотреть».

При этом прошлый год стал уроком для обоих президентов, считает Лукашенко. Глава государства добавил, что оба лидера поняли, что все разговоры, которые ведет Запад, являются ширмой.

«А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются», — пояснил он.

По его мнению, сейчас нет вопроса, по которому его позиция и точка зрения Путина отличаются. Лукашенко отметил, что оба политика понимают сложность ситуации, которая сложилась в настоящий момент.

У обоих лидеров «абсолютно единые подходы» к оценке текущих политических процессов, подытожил Лукашенко.

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