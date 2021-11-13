Украина закупит у Турции новую партию БПЛА

Киев закупит у Турции новую партию беспилотников Bayraktar. Дроны для вооруженных сил Украины поставят в 2022 году. Впервые Киев закупил у Турции ударные беспилотники в 2019-м. Bayraktar имеет систему лазерного наведения, дрон способен нести до четырех ракет. Беспилотники могут поразить цель на расстоянии до восьми, а в некоторых модификациях до 16 км, передает телеканал «Известия». Киев впервые применил Bayraktar в Донбассе в конце октября 2021-го. Тогда ВСУ заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения и был применен с целью принуждения врага к прекращению огня.

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