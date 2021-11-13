Греческий дипломат прокомментировал антироссийские слова министра обороны Греции

Посол в отставке, греческий дипломат Леонид Хризантопулос 13 ноября прокомментировал антироссийское заявление министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса.

Ранее Панайотопулос на форуме в Эстонии заявил, что НАТО должно отреагировать на «агрессивные действия России» и «подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией».

По мнению Хризантопулоса, такие слова не способствуют развитию греко-российских отношений. Особенно его удивило, что высказывание было произнесено в преддверии встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина в начале декабря в Москве.

«Агрессивные действия ведет не Россия, а НАТО, поскольку оно окружает Россию, а не наоборот… Заявления министра вызывают сожаление, особенно с учетом визита премьер-министра в Москву в следующем месяце», — сказал Хризантопулос Sputnik «Греция».

Он также вспомнил об обмане Запада в 1989 году, «когда Горбачева заверили, что, если он согласится на воссоединение двух Германий — Восточной и Западной, — дальнейшего расширения НАТО не будет».

Однако, как отметил дипломат, НАТО значительно расширилась и «окровавило» планету за последние 30 лет.

Хризантопулос считает, что НАТО наращивает свое присутствие в Черном море только для того, чтобы окружить Россию и бросить ей вызов.

«В 2007 году, когда я был генеральным секретарем ОЧЭС, американцы с Мэтью Брайза (бывший посол США и бывший замгоссекретаря) спросили меня, следует ли им отправлять корабли в Черное море для борьбы с терроризмом. Я ответил отрицательно, потому что ВМС США не знают вод Черного моря, и Турция и Румыния патрулируют в связи с проблемой терроризма. Тогда они не отправили корабли в Черное море. Это было бы провокационным шагом против России», — сказал дипломат.

10 ноября сообщалось, что разведывательная авиация Североатлантического альянса (НАТО) в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в черноморском регионе.

9 ноября Минобороны России заявило, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. 7 ноября шестой флот военно-морских сил США опубликовал фотографии своих кораблей в Черном море.

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. По его словам, действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в основополагающем акте Россия–НАТО.

1 ноября президент России Владимир Путин указал на то, что зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации.

20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства. Он указал, что в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Известиями» поделился мнением, что учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию.