Прямой эфир
Общество
В Петербурге оценили возможность ввода допограничений по COVID-19 в декабре
Общество
В России число выявленных случаев COVID-19 превысило 9 млн
Мир
Слетавший в космос на корабле Безоса бизнесмен разбился на самолете
Общество
Суд в Подмосковье арестовал выстрелившего в дочь полицейского
Общество
В Совфеде допустили возможность выдачи QR-кодов переболевшим
Мир
Лукашенко рассказал о дружбе с Путиным
Мир
Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело умершего сирийца
Мир
В Швейцарии выступили против распределения мигрантов из Белоруссии среди стран Шенгена
Мир
Греческий дипломат прокомментировал антироссийские слова министра обороны Греции
Общество
Производитель «Арепливира» рассказал о перспективах препарата

Греческий дипломат прокомментировал антироссийские слова министра обороны Греции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол в отставке, греческий дипломат Леонид Хризантопулос 13 ноября прокомментировал антироссийское заявление министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса.

Флаг у ворот: зачем НАТО стягивает войска в Черноморский регион
В Минобороны России считают, что США создают многонациональную вооруженную группировку у границ России

Ранее Панайотопулос на форуме в Эстонии заявил, что НАТО должно отреагировать на «агрессивные действия России» и «подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией».

По мнению Хризантопулоса, такие слова не способствуют развитию греко-российских отношений. Особенно его удивило, что высказывание было произнесено в преддверии встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина в начале декабря в Москве.

«Агрессивные действия ведет не Россия, а НАТО, поскольку оно окружает Россию, а не наоборот… Заявления министра вызывают сожаление, особенно с учетом визита премьер-министра в Москву в следующем месяце», — сказал Хризантопулос Sputnik «Греция».

Он также вспомнил об обмане Запада в 1989 году, «когда Горбачева заверили, что, если он согласится на воссоединение двух Германий — Восточной и Западной, — дальнейшего расширения НАТО не будет».

Однако, как отметил дипломат, НАТО значительно расширилась и «окровавило» планету за последние 30 лет.

Хризантопулос считает, что НАТО наращивает свое присутствие в Черном море только для того, чтобы окружить Россию и бросить ей вызов.

«В 2007 году, когда я был генеральным секретарем ОЧЭС, американцы с Мэтью Брайза (бывший посол США и бывший замгоссекретаря) спросили меня, следует ли им отправлять корабли в Черное море для борьбы с терроризмом. Я ответил отрицательно, потому что ВМС США не знают вод Черного моря, и Турция и Румыния патрулируют в связи с проблемой терроризма. Тогда они не отправили корабли в Черное море. Это было бы провокационным шагом против России», — сказал дипломат.

10 ноября сообщалось, что разведывательная авиация Североатлантического альянса (НАТО) в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в черноморском регионе.

9 ноября Минобороны России заявило, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. 7 ноября шестой флот военно-морских сил США опубликовал фотографии своих кораблей в Черном море.

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. По его словам, действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в основополагающем акте Россия–НАТО.

1 ноября президент России Владимир Путин указал на то, что зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации.

20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства. Он указал, что в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Известиями» поделился мнением, что учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021