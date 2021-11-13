Суд в Подмосковье арестовал выстрелившего в дочь полицейского

Суд арестовал полицейского, выстрелившего в свою дочь из травматического пистолета во время конфликта в такси в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом 13 ноября сообщает прокуратура Московской области в Telegram.

«С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 ноября. Водитель такси забирал из кафе инспектора ДПС и его 20-летнюю дочь, однако пассажир прямо в машине выстрелил в голову девушки. При этом перед происшествием пострадавшая опубликовала совместное с отцом видео. На кадрах мужчина и девушка позируют перед камерой в обнимку.

Девушку госпитализировали с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство своей дочери. Кроме того, ожидается назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, баллистической экспертиз.

По словам таксиста, мужчина нецензурно выражался в адрес дочери, а затем выстрелил. Водитель увидел, что у девушки с правой стороны головы образовалась гематома и полилась кровь. Он вырулил на обочину, вызвал скорую помощь и стал помогать девушке, пока ее отец находился в неадекватном состоянии.