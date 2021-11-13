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Новый детский сад возведут в микрорайоне «Парковый» в Челябинске

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В микрорайоне «Парковый» в Челябинске возведут новый детский сад. Подготовка к строительным работам начнется 15 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Под строительство выбран участок на улице Шмакова, расположенной на окраине города. На нем вырубят 64 дерева (березы и осины) и три кустарника. Управление экологии Челябинска уже выдало соответствующее разрешение, подчеркнули власти.

Также запланирована компенсационная высадка. Вместо срубленных деревьев на участке появятся 47 крупномерных кустов чубушника, 504 спиреи, 11 берез и пять сиреней, уточняет Kursdela.biz.

По данным издания, новый детский сад сможет принять 150 малышей. Для микрорайонов, расположенных на окраинах города, нехватка детсадов и школ остается актуальной проблемой.

15 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал максимально быстро закрыть очереди в детские сады. Только в 2021 году планируется построить 767 дошкольных учреждений на 112 тыс. мест.

В апреле на совещании, посвященном итогам реализации посланий президента парламенту 2019 и 2020 годов, Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы ввода и стоимость новых детских садов.

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