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СК начал проверку из-за сообщений о выселении семьи с ребенком в Забайкалье

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Следователи начали доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о выселении чиновниками семьи с шестилетним ребенком из дома в поселке Атамановка Читинского района. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкалью.

Жилой интерес: Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема квартир
Какие положения в законодательстве могут привести к такой ситуации

Ранее журналисты рассказали о семье мужчины, имеющего статус сироты. Чиновники долгое время не выделяют ему положенное по закону жилье, и в течение нескольких лет мужчина с женой и сыном были вынуждены жить во временном жилье. Также сообщалось, что чиновники требуют в ближайшее время освободить помещение дома, который был предоставлен администрацией поселка для временного проживания.

В ходе проверки следователи опросят семью, а также работников муниципалитета и представителей администрации Читинского района, чтобы установить достоверность поступившей информации.

Ранее, 9 июля, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Известиям» о риске появления новых схем отъема жилья. В Екатеринбурге был создан прецедент — была продана единственная пятикомнатная квартира гражданина, задолжавшего кредиторам более 20 млн рублей. Взамен мужчине предоставили однокомнатное жилье. В Минэке назвали этот прецедент опасным. Надо четко понимать, что, если разрешить кредиторам реализацию единственного жилья должника, нельзя исключать случаи мошенничества, указал Торосов.

Несколько лет назад Минюст разработал законопроект, разрешающий продажу единственного дорогого жилья должников. Сейчас он обсуждается, но после продажи жилья екатеринбуржца его доработка ускорится, заявил замглавы Минэкономразвития.

26 июня учредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков рассказал, что в большинстве случаев люди лишаются квартир из-за использования жилья не по назначению, долгов или недействительных сделок. По его словам, наиболее распространено изъятие квартиры из-за просрочки платежей по ипотеке.

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