Десятки домов отключат от водоснабжения в Советском районе Уфы

В Советском районе Уфы на следующей неделе запланировано отключение холодного и горячего водоснабжения. Оно необходимо для проведения плановых работ, сообщает «Уфаводоканал».

Первые отключения планируются 16 ноября. Они затронут 12 домов на улице Сагита Агиша, четыре дома на улице Менделеева и три дома на Степана Злобина. Воды не будет с 10:30 до 23:30, уточняет «МедиаКорСеть».

17 ноября ограничения коснутся только холодной воды. Ее не будет с 10:30 до 18:30 в пяти домах по улице Рихарда Зорге.

18 ноября полное отключения водоснабжения ожидается в 14 домах по улице 8 Марта, в пяти — по улице Айской, в семи — по улице 50 лет Октября.

Ранее, в ноябре, начальник управления мэрии Уфы по ремонту и строительству Константин Паппе рассказал о том, что 95 частных жилых домов на месте будущей дороги к путепроводу Восточного выезда начнут сносить в следующем году. Здания и земельные участки под ними будут изъяты под муниципальные нужды.